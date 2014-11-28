В Антраците произошли столкновения, город частично перекрыт - СМИ
10:59, 28 ноября 2014Политика
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В городе Антрацит Луганской области начались серьезные схватки, город частично перекрыт.
В листовках призывают одуматься / vk.com/typical_antratsit
Об этом сообщают местные жители в соцсетях, передает Еспресо.TV.
"В городе какой-то тревогу. Город частично перекрыто, - говорится в сообщении группы " Это Антрацит! Это наш Город!" в соцсети "ВКонтакте".
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Кроме того, сообщается, что в последние дни в городе начали распространять анонимные листовки, в которых осуждаются действия боевиков и призывают людей одуматься.
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