Новоизбранный депутат Гаврилюк заявил, что отменять депутатскую неприкосновенность пока рано
Новоизбранный депутат Михаил Гаврилюк считает, что отменять депутатскую неприкосновенность пока слишком рано, но уверяет, что будет голосовать за снятие неприкосновенности.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Как и обещал, буду голосовать за снятие депутатской неприкосновенности. Но сейчас я понимаю, и уверен, со временем это поймут и мои избиратели, что мы делаем ошибку, поскольку лишать депутатов неприкосновенности рано. Сейчас наша страна еще не готова к такому шагу", - считает он.
Гаврилюк пояснил, что такой статус помогает депутатам бороться против «мафии». В частности, на такую мысль его натолкнула "порция предупреждений", которую он получил от "обнаглевших застройщиков", от которых он пытается защищать людей на своем округе.
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"В свое время, как и сейчас, за депутатской неприкосновенностью прятались много бандитов. Но в то же время это был и остается механизм защиты депутатов, которые борются с преступниками за права простых избирателей. Именно неприкосновенность, как защита и оружие одновременно, помогла многим народным избранникам в борьбе с режимом Януковича. И сейчас этот механизм должен помочь закончить начатое дело", - пишет Гаврилюк.
Он добавил, что "лично отложил бы это до того времени, когда в Украине закончится революция, изменятся люди в судебной системе, а коррупционеры и мафиози окажутся за решеткой".