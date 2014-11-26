Новоизбранный депутат Гаврилюк заявил, что отменять депутатскую неприкосновенность пока рано

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Как и обещал, буду голосовать за снятие депутатской неприкосновенности. Но сейчас я понимаю, и уверен, со временем это поймут и мои избиратели, что мы делаем ошибку, поскольку лишать депутатов неприкосновенности рано. Сейчас наша страна еще не готова к такому шагу", - считает он.

Гаврилюк пояснил, что такой статус помогает депутатам бороться против «мафии». В частности, на такую мысль его натолкнула "порция предупреждений", которую он получил от "обнаглевших застройщиков", от которых он пытается защищать людей на своем округе.

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"В свое время, как и сейчас, за депутатской неприкосновенностью прятались много бандитов. Но в то же время это был и остается механизм защиты депутатов, которые борются с преступниками за права простых избирателей. Именно неприкосновенность, как защита и оружие одновременно, помогла многим народным избранникам в борьбе с режимом Януковича. И сейчас этот механизм должен помочь закончить начатое дело", - пишет Гаврилюк.

Он добавил, что "лично отложил бы это до того времени, когда в Украине закончится революция, изменятся люди в судебной системе, а коррупционеры и мафиози окажутся за решеткой".