Савченко хочет писать законы прямо из тюрьмы - адвокат
Фейгин отметил, что это будет первый опыт, когда арестованный депутат, прямо из тюрьмы включится в законотворческую деятельность.
Украинская летчица и новоизбранный депутат Украины Надежда Савченко планирует заняться законотворческой деятельностью прямо из тюрьмы в России.
Об этом сообщил адвокат Савченко Марк Фейгин на своей странице в Twitter.
"Также хочу сообщить, что у Надежды Викторовны весьма серьёзные планы по законотворческим инициативам в ВР. Прямо из тюрьмы. Неплохо", - сообщил он.
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Фейгин отметил, что это будет первый опыт, когда арестованный депутат парламента, прямо из тюрьмы включится в законотворческую деятельность.
"Надежда до конца недели, после первого заседания ВР станет депутатом и членом фракции партии "Батькивщина". Дальше ПАСЕ", - напомнил он.
Адвокат рассказал, что сейчас Савченко занята тем, что отвечает на 500 пришедших в тюрьму писем.
Также хочу сообщить, что у Надежды Викторовны весьма серьёзные планы по законотворческим инициативам в ВР. Прямо из тюрьмы. Неплохо.
— Mark Feygin (@mark_feygin) November 24, 2014