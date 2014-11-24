Савченко хочет писать законы прямо из тюрьмы - адвокат

Украинская летчица и новоизбранный депутат Украины Надежда Савченко планирует заняться законотворческой деятельностью прямо из тюрьмы в России.

Об этом сообщил адвокат Савченко Марк Фейгин на своей странице в Twitter.

"Также хочу сообщить, что у Надежды Викторовны весьма серьёзные планы по законотворческим инициативам в ВР. Прямо из тюрьмы. Неплохо", - сообщил он.

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Фейгин отметил, что это будет первый опыт, когда арестованный депутат парламента, прямо из тюрьмы включится в законотворческую деятельность.

"Надежда до конца недели, после первого заседания ВР станет депутатом и членом фракции партии "Батькивщина". Дальше ПАСЕ", - напомнил он.

Адвокат рассказал, что сейчас Савченко занята тем, что отвечает на 500 пришедших в тюрьму писем.