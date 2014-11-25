Украина не получала от РФ заявок о восьмом гумконвое – СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Официальных заявок относительно направления гуманитарного конвоя в государственные органы власти не поступали», - сказал он.

«Все эти гуманитарные конвои - они являются только поддержкой вооруженных людей. Преимущественно передаются боеприпасы, какие-то сухие пайки, оружие и топливо», - подчеркнул секретарь СНБО.

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В то же время «для людей, которые проживают на территории Донецкой и Луганской областей под контролем террористов, ничего не передается», - добавил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, Россия намерена 30 ноября доставить на Донбасс восьмой «гуманитарный конвой».

В то же время в украинском МИД подчеркивают, что российских гуманитарных конвоев не существует, и это еще один из способов снабжения боевиков.

18 ноября председатель СБУ Валентин Наливайченко заявлял, что российские «гуманитарные конвои» доставляют на Донбасс топливо для бронетехники, оружие и тренажеры для террористов.