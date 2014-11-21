Сербия упразднила гражданство Курченко - СМИ

Об этом сегодня заявил премьер-министр Сербии Александр Вучич, пишет Zaxid.net со ссылкой на Reuters.

Вучич отметил, что решение о предоставлении Курченко гражданства «было принято, но процедура не была завершена», отказавшись при этом сказать, кто одобрил запрос Курченко.

Раньше стало известно, что Курченко получил гражданство Сербии.

Как отмечается, владелец группы компаний СЕПЕК Сергей Курченко разыскивается по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

14 апреля после раскрытия теневых схем обогащения Курченко следователи Миндоходов «заморозили» его банковские счета на 700 млн.

22 апреля суд также арестовал имущество Одесского НПЗ, которое принадлежит Курченко.

23 апреля бизнесмен был объявлен в международный розыск. Интерпол объявил Курченко в международный розыск в конце сентября.

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Как сообщал УНИАН, также СБУ обнаружила факты непосредственной причастности Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу холдинга СЕПЕК медиаресурса UMH group, футбольного клуба «Металлист», и сети автозаправок SparschweinGmbH & Co в Германии (170 объектов).

Во время расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму свыше 1,5 млрд грн.