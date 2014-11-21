СМИ: Курченко получил гражданство Сербии

Сербский таблоид "Blic" утверждает, что миллионер-финансист "семьи" экс-президента Виктора Януковича - Сергей Курченко получил сербское гражданство, передает Украинская правда.

"Король украинского газа Сергей Курченко, стоющий несколько миллионов евро, который находится в "черном списке Брюсселя", получил сербское гражданство", - пишет издание со ссылкой на источники.

"Курченко, который является гражданином России, хотя родился в Харькове в Украине, получил гражданство Сербии в рамках ускоренной процедуры, возможно как "иностранец, временно работающий в Сербии" по рекомендации министерства", - сказал собеседник издания.

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Он предположил, что речь может идти о министерстве энергетики, поскольку "Курченко считается крупным украинским газовым трейдером".

Ранее СБУ сообщала, что Курченко после бегства из Украины получил российское гражданство.