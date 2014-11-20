Россия отправляет восьмой гумконвой на Донбасс
11:33, 20 ноября 2014Политика
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Точная дата отправки пока не известна, но уже происходит процесс его формирования.
REUTERS
Об этом сообщил заместитель главы МЧС России Владимир Артамонов, передают РИА-Новости.
"Идет процесс формирования следующего конвоя", - сказал он, однако не смог назвать дату отправки конвоя.
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По словам Артамонова, груз будет направлен в Донбасс "после согласования по линии МИД".
Ранее в Луганской ОГА сообщили, что в седьмом гуманитарном конвое, который прибыл на подконтрольную боевикам территорию Луганской области, были только боеприпасы.
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