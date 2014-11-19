Путин шантажирует Европу национализацией капиталов в России - Геращенко

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире 5 канала.

"Все европейские дипломаты находятся на определённом шпагате. С одной стороны, они как демократы, понимают, что в Украине идёт война с Россией, с другой стороны на них давят их промышленники и предприниматели вложившие огромные деньги в экономику России", - говорит советник Авакова.

В качестве примера он привел концерн «Фольксваген», который построил производство порядка 300 – 400 тысяч автомобилей в год в России.

Читайте такжеШтайнмайер: мы близки к разграничению конфликтующих сторон на Донбассе"Есть немецкие компании, которые дали кредиты российским нефтяным и газовым компаниям. Путин передал сигналы на Запад, что если вы и дальше будете зажимать мои органы в тиски, то я сделаю национализацию западных инвестиций. Общая сумма западных инвестиций в Россию – 700 миллиардов долларов", - заявил Геращенко.

По его мнению, "Запад понимает, что если Путин пойдёт ва-банк и заберет всю их собственность, как это было в Венесуэле с Уго Чавесом, то это будет новый виток экономического кризиса".

"Вот мы видим из выступления Штанмайера такую политику", - сказал Геращенко.

Напомним, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Россию, где встретился с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным.