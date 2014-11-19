Штайнмайер и Путин обсудили решение конфликта на Донбассе

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в немецкой делегации, стороны провели интенсивные консультации относительно украинского кризиса и путей его урегулирования, разговор был серьезным и откровенным, передает DW.DE.

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Встреча представителей двух государств длилась чуть больше часа.

Предыдущий раз немецкий министр встречался с российским президентом в феврале, незадолго до аннексии Крыма.

Франк-Вальтер Штайнмайер продолжил свой визит в Россию из-за разговора с Владимиром Путиным и с опозданием отбыл обратно в Берлин.

Напомним, 18 ноября Франк-Вальтер Штайнмайер совершил визиты в Украину и Россию. В Киеве он встретился с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком, а в Москве - с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Главной темой всех встреч было урегулирование кризиса на Донбассе. Вечером стало известно, что Франк-Вальтер Штайнмайер неожиданно получил приглашение от Владимира Путина посетить его в Кремле.