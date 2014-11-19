Советник Порошенко назвал бесполезной миссию ОБСЕ в Украине

Такое заявление сделал советник президента Петра Порошенко, председатель Комитета по вопросам разведки при президенте Игорь Смешко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Твиттер" журналиста Штефана Хьюбума.

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"ОБСЕ по большому счету бесполезна. Нам необходима помощь международного сообщества", - заявил Игорь Смешко.

По его словам, у Украины сейчас есть всего 2 основных врага: коррупция и Россия.

Советник президента считает, что импульсом для президента России Владимира Путина начать мировую эскалацию было вступление стран Балтии в НАТО. "После этого на саммите НАТО в Бухаресте он назвал Украину "фейковым государством", - отметил советник президента.

Напомним, 14 ноября миссия ОБСЕ увеличила количество наблюдателей на Донбассе.