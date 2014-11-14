Миссия ОБСЕ на Донбассе расширена до 500 наблюдателей

Об этом заявил журналистам замглавы миссии Александр Хуг, передает ТАСС. "Миссия на данный момент расширена до 500 человек. Из них 350 будут работать в ДНР и ЛНР", - заявил он.

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Наблюдатели ОБСЕ в Донбассе, по его словам, будут наблюдать за ситуацией и способствовать мирному решению конфликта.

Александр Хуг подчеркнул, что ОБСЕ не занимается расследование причин крушения малайзийского Boeing на Донбассе. "Расследование катастрофы ведут специалисты из Нидерландов, ОБСЕ не имеет отношения к расследованию", - отметил он.

При этом, добавил он, наблюдатели в данный момент не фиксируют угроз безопасности для голландских специалистов в зоне крушения самолета. "На данный момент обстановка на месте крушения оценивается как безопасная", - сказал замглавы миссии.