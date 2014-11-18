В Украине работает 261 наблюдатель миссии ОБСЕ

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Евгений Перебыйнис.

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"По состоянию на 17 ноября в Украине работает 261 наблюдатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ из 39 государств - участников ОБСЕ, 112 из них присутствуют в Донецкой и Луганской областях", - сказал Евгений Перебыйнис.

По его словам, в составе миссии, в частности, 29 граждан США, 18 - Российской Федерации, 17 - Германии, 14 - Великобритании, 11 - Швеции.