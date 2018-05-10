"Позорная картина" - Сиярто раскритиковал ЕС за отношение к закарпатским венграм

Он считает, что мигранты для руководства Евросоюза важнее закарпатских венгров.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто считает, что мигранты для руководства Евросоюза важнее, чем закарпатские венгры.

Читайте такжеГлава МИД Венгрии заявил об открытии миссии ОБСЕ на Закарпатье

Об этом он заявил во время брифинга с президентом Общества венгерской культуры Закарпатья и нардепом от БПП Ласло Брензовичем в Будапеште, передает Mukachevo.net.

"В настоящее время Брюссель считает, что права мигрантов являются более важными, чем права венгров, которые живут на Закарпатье, и я считаю, что это чрезвычайно позорная картина, и было бы хорошо, чтобы Брюссель опроверг ее. Поэтому мы ожидаем, что Брюссель сделает решительные шаги по защите прав закарпатских венгров", - сказал Сиярто.

Также венгерский министр выдвинул Украине ультиматум, после выполнения которого Венгрия прекратит блокировать связь Украина-НАТО.

Первым условием он назвал консультацию с Обществом венгерской культуры Закарпатья относительно образовательного закона. Хотя представители украинских властей уже неоднократно обращались с подобным предложением, которое венгры каждый раз отвергали.

Второе условие - отказ от имплементации образовательного закона до 2023 года, а также согласование с нацменьшинством.

Третье - не распространять закон на частные школы.

Сиярто также выразил обеспокоенность законопроектом президента Петра Порошенко о гражданстве.

Напомним, Венгрия, как член Североатлантического альянса, продолжает блокировать проведение заседания в формате Украина-НАТО.