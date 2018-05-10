"Позорная картина" - Сиярто раскритиковал ЕС за отношение к закарпатским венграм

10:20, 10 мая 2018
Политика
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Петер Сіярто \ REUTERS

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Об этом он заявил во время брифинга с президентом Общества венгерской культуры Закарпатья и нардепом от БПП Ласло Брензовичем в Будапеште, передает Mukachevo.net.

"В настоящее время Брюссель считает, что права мигрантов являются более важными, чем права венгров, которые живут на Закарпатье, и я считаю, что это чрезвычайно позорная картина, и было бы хорошо, чтобы Брюссель опроверг ее. Поэтому мы ожидаем, что Брюссель сделает решительные шаги по защите прав закарпатских венгров", - сказал Сиярто.

Также венгерский министр выдвинул Украине ультиматум, после выполнения которого Венгрия прекратит блокировать связь Украина-НАТО.

Первым условием он назвал консультацию с Обществом венгерской культуры Закарпатья относительно образовательного закона. Хотя представители украинских властей уже неоднократно обращались с подобным предложением, которое венгры каждый раз отвергали.

Второе условие - отказ от имплементации образовательного закона до 2023 года, а также согласование с нацменьшинством.

Третье - не распространять закон на частные школы.

Сиярто также выразил обеспокоенность законопроектом президента Петра Порошенко о гражданстве.

Напомним, Венгрия, как член Североатлантического альянса, продолжает блокировать проведение заседания в формате Украина-НАТО.

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Теги: #Украина#Венгрия#Петер Сийярто