Глава МИД Венгрии заговорил о миссии ОБСЕ на Закарпатье, как о свершившемся факте - СМИ

В Будапеште ожидают, что украинская власть будет «гарантировать безопасность венгров на Закарпатье».

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил об отправке миссии наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье, как о свершившемся факте, отметив, что венгерская сторона приветствует такое решение.

Читайте такжеЛидер союза венгров Закарпатья: теракт в Ужгороде спровоцирован «антивенгерской кампанией» в УкраинеОб этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на сообщение пресс-службы правительства Венгрии.

Глава МИД Венгрии сделал соответствующее заявление в ходе встречи с главой Общества венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ) Ласло Брензовичем.

«Беспокойство по поводу серии нападений на венгерское меньшинство растет. Мы ожидаем, что украинская власть будет гарантировать безопасность венгров на Закарпатье, и мы приветствуем расширение присутствия наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье», – заявил Сиярто.

Министр, при этом, подчеркнул, что «Венгрия снова будет поддерживать стремление Украины к европейской и евроатлантической интеграции, лишь если не будут введены в действие законы, которые ограничивают права венгров».

Напомним, общество венгерской культуры после двух нападений на их офис в Ужгороде призвало ОБСЕ направить постоянную миссию в Закарпатскую область.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 февраля в Ужгороде произошло нападение на офис Общества венгерской культуры Закарпатья. В результате пожара никто не пострадал.

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявлял, что за поджогом офиса Общества венгерской культуры стоят российские спецслужбы. Посла Украины в Венгрии вызвали в венгерский МИД в связи со вторым за месяц поджогом союза венгров в Ужгороде.

Министр иностранных дел Павел Климкин осудил попытку поджога и назвал это провокацией. Позже в Польше задержали двух подозреваемых в попытке поджога венгерского общества в Ужгороде.