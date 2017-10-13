Вопроса о пересмотре ассоциации Украина-ЕС нет в повестке дня Совета ЕС: он может быть поставлен Венгрией

Вопроса о пересмотре Соглашения об ассоциации Украина-ЕС не стоит на повестке дня Совета ЕС по вопросам иностранных дел, но его может поднять Венгрия в рубрике "разное".

Об этом в пятницу в Брюсселе накануне заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, которое состоится в понедельник в Люксембурге, собственному корреспонденту УНИАН сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

"На повестке дня стоят подготовленные вопросы, и вопрос пересмотра Соглашения нет, но министр, как он об этом сказал, может поднять его в разделе" разное ", - сказал он.

При этом дипломат детализировал, что вопрос пересмотра Соглашения "непростой". "Для этого в ЕС должна быть единогласность", - констатировал собеседник агентства, обратив внимание на то, что не так давно документ был ратифицирован последней страной (Нидерланды) и недавно вступил в силу.

Как известно, недавно министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил о намерении пересмотреть Соглашение об ассоциации и блокировать дальнейшее сближение Украины с ЕС из-за недавно принятого закона об образовании.

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Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали беспокойство ряда стран, в частности Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

28 сентября Климкин направил ст. 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключения по закону будут готовы к декабрю.

12 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию с рекомендациями Украине по закону об образовании в части языков национальных меньшинств. В ПАСЕ заявили, что новый закон об образовании в Украине вызывает значительное уменьшение прав ранее признанных национальных меньшинств относительно их собственного языка в образовании. «Ассамблея по этой причине рекомендует украинской власти пересмотреть вопрос языков меньшинств в образовании, взяв за основу гибкую модель двуязычного образования для всех лиц, принадлежащих к «коренным народам Украины» и «национальным меньшинствам», чтобы не было дискриминации», - говорится в резолюции . Также в ПАСЕ отметили, что трехлетний переходный период применения положений нового закона может быть слишком коротким, и поэтому призвали украинскую власть ввести гибкость относительно продолжительности процесса внедрения закона.