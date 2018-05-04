В СБУ не знают, есть ли основания для задержания бразильца Лусварги (фоторепортаж)

4 мая в Киеве националисты С14 схватили бразильца Лусварги, который воевал на стороне «ДНР». Представители праворадикальной организации привели его в СБУ.

С бывшим боевиком «ДНР», гражданином Бразилии Рафаэля Лусварги, которого схватили представители националистической организации С14 и привели к СБУ в Киеве, проведут «профилактическую беседу» представители Службы. В то же время, есть ли основания для задержания мужчины, в СБУ пока не знают.

Об этом Громадському сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Сейчас Лусварги будет находиться в кабинете следователей, с ним будет проводиться профилактическая беседа. Пока я не могу прогнозировать, какова будет его дальнейшая судьба и будет ли он задержан», — сказала Гитлянская.

На вопрос журналиста, есть ли правовые основания для задержания и есть ли какое-то открытое уголовное производство по Лусварги, чтобы суд его арестовал, Гитлянская ответила: «Я этого не знаю. Был приговор, но сейчас не могу сообщить, есть ли основания для его задержания. Сейчас наши специалисты будут с ним общаться, опрашивать, после этого будет процессуальное решение. Сейчас я не уполномочена говорить такие детали».

4 мая в Киеве националисты С14 схватили бразильца Лусварги, который воевал на стороне «ДНР». Представители праворадикальной организации привели его в СБУ.

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Ранее, 2 мая Лусварги заметили в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ МП.

Украинские правоохранители задержали бразильца Лусварги в октябре 2017 года в аэропорту «Борисполь» сразу после его прибытия в Украину из Бразилии.

Следствие установило, что с сентября 2014 — по май 2015 года он находился в составе 1-го мотострелкового батальона «Викинг» 1-й бригады боевиков «ДНР». Впоследствии, в январе 2017 Печерский суд Киева приговорил гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги до 13 лет тюрьмы.

18 августа 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор бразильцу Рафаэлевы Маркусу Лусварги, осужденному за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков «ДНР».