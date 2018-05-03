Россия начала массово останавливать идущие в Украину иностранные суда

Некоторые корабли российские пограничники останавливают по несколько раз.

Российские пограничники каждый день останавливают для проверки и идентификации экипажа по несколько иностранных судов, которые направляются в Украину.

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Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы. Проверки начали проводить с 30 апреля. Сначала сотрудники ФСБ РФ остановили и осмотрели корабль маршрута Греция (Чиос) - Украина (Мариуполь) и провели идентификацию экипажа, состоявшего из граждан Турции, Нигерии, Грузии и Египта. В тот же день российские пограничники провели проверку с идентификацией судна Израиль (Ашдод) - Украина (Мариуполь), команда которого состояла из украинцев.

На следующий день остановили корабль из Италии, экипаж которого состоял с граждан Болгарии.

"Некоторые суда проверяют по несколько раз. Так, во время оформления теплохода под флагом Мальты (среди экипажа: 16 граждан Украины и два гражданина Турции), следовавший по маршруту Италия (Монфальконе) - Украина (Мариуполь), судно во время прохождения Керченского пролива было остановлено таким же образом, а уже во время движения судна рекомендованным курсом в Азовском море по траверзу Бердянской Косы его снова остановили оккупанты для повторного осмотра и идентификации членов команды", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Останавливали российские служащие и корабль под панамским флагом, следовавший в Мариуполь с итальянской Маргеры.

Как сообщал УНИАН, 25 марта в украинских водах Азовского моря пограничники задержали судно из оккупированного Крыма, которое занималось рыболовством под флагом Российской Федерации. Рыболовецкое судно "Норд" находилось в 15 милях от Обиточной косы. Экипаж из 10 человек занимался ловлей рыбы и успел наловить больше 5 т морепродуктов. После задержания выяснилось, что судно прописано на оккупированной территории, то есть в Крыму, а у рыбаков были паспорта Российской Федерации, выданные в Керчи.

Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды были составлены административные протоколы, а капитану Владимиру Горбенко инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Херсонский городской суд избрал Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога.

В свою очередь ФСБ РФ открыла уголовное дело за задержание Украиной крымского судна в Азовском море по статье российского Уголовного кодекса "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

10 апреля суд в Херсоне отпустил под залог капитана судна "Норд" из оккупированного Крыма Владимира Горбенко. В тот же день прокуратура АР Крым (подчинена Генпрокуратуре Украины) сообщила о еще одном подозрении по ст. 249 Уголовного кодекса Украины ("незаконное занятие рыбным, животным или другим водным добывающим промыслом").

11 апреля в деле о незаконном вылове рыбы суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Капитан должен не покидать пределы Херсона (в предыдущей мере пресечения было – Херсонская и Запорожская области, то есть ему сузили круг) и являться на все судебные заседания и следственные мероприятия.

Двое членов экипажа "Норда", которые уехали из Украины с помощью российских паспортов, уже находятся в оккупированном Крыму.