В Госпогранслужбе ответили на морские угрозы со стороны России

Там отметили, что возможности Украины в этом регионе адекватны существующим угрозам и меры по защите национальных интересов отрабатываются.

Правоохранительные органы Украины будут "немедленно реагировать" на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории, в том числе из Крыма.

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Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Обозреватель. Комментируя конфликт, возникший в результате задержания украинскими пограничниками российского торгового судна "Норд", он признал: "На данный момент Керченский пролив фактически полностью контролируется Российской Федерацией".

"Что касается угроз со стороны РФ, будем смотреть на вопрос с другой стороны: мы действуем в рамках правового поля и действующего законодательства. Позиция Украины однозначна: Крым - незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно", - подчеркнул Слободян.

"Я знаю, что в рамках взаимодействия в секторе безопасности и обороны меры по защите интересов Украины отрабатываются. Что касается того, что может сделать РФ – может сделать много чего, но если сделает – будем смотреть. Не будем спешить с выводами и негативными прогнозами", - отметил он, добавив, что возможности Украины "в этом регионе на данный момент адекватны существующим угрозам".

Как сообщал УНИАН, 26 марта корабль морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под российским флагом. 4 апреля председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев заявил о том, что в ответ Россия может усилить технический досмотр украинских судов в Керченском проливе, а также применить "меры военного характера".