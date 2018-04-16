Россия усилила флот и активизировала корабли береговой охраны в Азовском море, возможны провокации - штаб АТО
Российская Федерация усилила флот кораблями и вспомогательными судами и активизировала корабли береговой охраны в Азовском море.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
«Разведка штаба антитеррористической операции отмечает активизацию деятельности кораблей береговой охраны пограничной службы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря», - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в этом районе отмечается проведение ряда мероприятий по усилению группировки РФ кораблями и вспомогательными судами.
«Вероятно, основной целью таких действий могут быть симметричные меры на задержание Государственной пограничной службой Украины в акватории Азовского моря рыболовецкого судна «Норд», - предполагают в штабе.
Принимая это во внимание, штаб АТО предупреждает украинских рыбаков, осуществляющих рыбный промысел в акватории Азовского моря, о возможных провокациях со стороны Российской Федерации, следствием которых может стать задержание украинских рыболовных судов.
Штаб АТО также не исключает подготовку подобных провокаций и в акватории Черного моря.
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Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовецкое судно «Норд». В Госпогранслужбе заявили, что члены команды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ. Судно с экипажем было отконвоировано в порт Бердянска, 30 марта на судно был наложен арест. В отношении задержанных членов экипажа составлены админпротоколы.
31 марта капитану «Норда» Владимиру Горбенко было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее) Уголовного кодекса Украины.
8 апреля в Госпогранслужбе проинформировали, что ночью члены экипажа судна «Норд» попытались покинуть территорию Украины через пункт пропуска «Гоптовка» в Харьковской области. Моряков пытались вывезти в РФ на автомобилях с дипломатическими номерами представители российского Генерального консульства. Во время пограничного контроля моряки вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ. В отношении них составили админпротоколы и вернули в Украину.
Ночью 9 апреля члены экипажа «Норда» пытались пересечь админграницу через «Чонгар», но украинские пограничники снова их не пропустили.
10 апреля Горбенко после внесения залога выпустили из изолятора временного содержания в Херсоне и объявили новое подозрение - в незаконном занятии рыбным промыслом.
В Херсонский горсуд внесено ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде личного обязательства с возложением соответствующих обязанностей в связи с небольшой тяжестью преступления.