Россия усилила флот и активизировала корабли береговой охраны в Азовском море, возможны провокации - штаб АТО

В штабе АТО предполагают, что целью таких действий могут быть симметричные меры на задержание украинскими пограничниками рыболовецкого судна «Норд», которое шло под флагом РФ из оккупированного Крыма.

Российская Федерация усилила флот кораблями и вспомогательными судами и активизировала корабли береговой охраны в Азовском море.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Разведка штаба антитеррористической операции отмечает активизацию деятельности кораблей береговой охраны пограничной службы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в этом районе отмечается проведение ряда мероприятий по усилению группировки РФ кораблями и вспомогательными судами.

«Вероятно, основной целью таких действий могут быть симметричные меры на задержание Государственной пограничной службой Украины в акватории Азовского моря рыболовецкого судна «Норд», - предполагают в штабе.

Принимая это во внимание, штаб АТО предупреждает украинских рыбаков, осуществляющих рыбный промысел в акватории Азовского моря, о возможных провокациях со стороны Российской Федерации, следствием которых может стать задержание украинских рыболовных судов.

Штаб АТО также не исключает подготовку подобных провокаций и в акватории Черного моря.

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Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовецкое судно «Норд». В Госпогранслужбе заявили, что члены команды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ. Судно с экипажем было отконвоировано в порт Бердянска, 30 марта на судно был наложен арест. В отношении задержанных членов экипажа составлены админпротоколы.

31 марта капитану «Норда» Владимиру Горбенко было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее) Уголовного кодекса Украины.

8 апреля в Госпогранслужбе проинформировали, что ночью члены экипажа судна «Норд» попытались покинуть территорию Украины через пункт пропуска «Гоптовка» в Харьковской области. Моряков пытались вывезти в РФ на автомобилях с дипломатическими номерами представители российского Генерального консульства. Во время пограничного контроля моряки вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ. В отношении них составили админпротоколы и вернули в Украину.

Ночью 9 апреля члены экипажа «Норда» пытались пересечь админграницу через «Чонгар», но украинские пограничники снова их не пропустили.

10 апреля Горбенко после внесения залога выпустили из изолятора временного содержания в Херсоне и объявили новое подозрение - в незаконном занятии рыбным промыслом.

В Херсонский горсуд внесено ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде личного обязательства с возложением соответствующих обязанностей в связи с небольшой тяжестью преступления.