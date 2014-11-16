Бжезинский : в своей логике Путин может дойти до защиты русскоязычных в Нью-Йорке

Такое мнение выразил известный политолог и советник нескольких президентов США Збигнев Бжезинский. "Причем, речь идет не только об этнических русских , но и русскоговорящих, так называемых соотечественниках. В этом контексте Кремль не спускает взглядов и с Эстонии и Латвии с их русскоязычным населением... Да что там говорить, я не удивлюсь, если на этом основании и Брайтон Бич они объявят зоной своих интересов", – отметил Збигнев Бжезинский, передает "Голос Америки".

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Збигнев Бжезинский уверен, что тактическая цель России – запугать Европу своей милитаризацией, истребителями, кораблями и учениями, а стратегическая - развалить объединенную Европу как сильного игрока на международной арене, а также отделить ее от США. По его словам, Путин понимает, что ЕС не слишком интегрированный, так как имеет большое количество стран, поэтому его действия направлены на разделение Европы.

Также Збигнев Бжезинский подчеркнул, что обвинения Россией Запада в том, что именно он разжигает войну, безосновательны и опровергаются как минимум тем фактом, что западные страны отказали Украине в предоставлении наступательных вооружений.

В связи с этим, учитывая, что Россия или не понимает этого, или делает вид, что не понимает, надо дать ей четкий сигнал: при несоблюдении достигнутых с Украиной договоренностей, у Запада не будет выбора и решение о том, чтобы не поставлять вооружения, будет изменено.