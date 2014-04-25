Бжезинский: Шовинизм Путина - это игра с огнем, угроза всему миру

Такое мнение, выступая в Школе углубленных международных исследований университета Джонса Хопкинса (SAIS), высказал известный эксперт Збигнев Бжезинский, передает Голос Америки.

"Это вопрос законности и уважения международных соглашений и признание того, что в Европе не все границы опираются полностью и точно на этническую принадлежность населения, которое проживает на определенных территориях. Более того - большинство европейских стран имеют граждан, которые не относятся к историческому этническому большинству", - отметил Бжезинский.

"Односторонние действия со стороны государства, которое заявляет, что является защитником всех, кто принадлежит к ее титульной этнической группы - даже тех, кто живет за границей - путь к катастрофе", - отметил Бжезинский.

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"Давайте посмотрим за пределы Европы. Только представьте последствия, если бы эта формула стала доминирующей на Дальнем Востоке", - отметил эксперт.

Ранее Бжезинский уже отмечал, что обращение Путина к идеологии русского национализма и шовинизма является "игрой с огнем".

"Шовинизм Путина это игра с огнем: все население России составляет около 145 миллионов; нероссияне составляют свыше 25 миллионов, из них мусульман - около половины", - писал Бжезинский.