Бжезинский предрек России незавидную судьбу нищего сателлита Китая

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил американский государственный деятель, влиятельный политолог и бывший советник по национальной безопасности президента США Збигнев Бжезинский. Его цитирует ЛигаБизнесИнформ.

"Украина посвятила себя свободе в такой мере, что любой, кто захочет посягнуть на ее свободу, будет знать: он очень серьезно рискует. Но Украина должна доказать, что она на самом деле решила быть частью европейского мира. Если она преуспеет, единственной перспективой России будет смириться с этой реальностью и в итоге самой стать частью Европы. Если она этого не сделает - превратиться в разоренного сателлита Китая. Я не думаю, что это хорошая перспектива для России", - заявил он в интервью.

По мнению Бжезинского, Россия может попытаться стать империей, но "это будет провал".

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"Империя лишь в том смысле будет успешной, если России удастся подчинить Украину. Но достичь этого очень сложно из-за того, как вы настроены, из-за того, что Запад довольно четко дает понять, что ему не все равно. Но не ожидайте, что Запад будет бороться за вас - это главное, что вы должны понять. У вас должно быть желание сделать все необходимое, чтобы защитить свою свободу и тогда так или иначе Запад поддержит вас и ситуация начнет улучшаться. Во-первых, у вас есть поддержка мира, демократических стран, и особенно США, которые более откровенны и преданы этому делу. Во-вторых, все зависит от украинцев, особенно, нового поколения, которые родились гражданами Украины, а не Советского Союза", - считает он.

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Бывший советник президента США подчеркнул, что Запад должен убедиться в том, что Украина сможет справиться с коррупцией, соблюдением демократических принципов и достичь успехов в экономическом развитии.

"Это вызов, который вы должны преодолеть. И добиваясь этого, вы усовершенствуете ваши способности договариваться в конструктивной и в конечном итоге положительной манере с Россией, которой придется пройти через тот же процесс, если она хочет стать современным обществом, а не погрязнуть в отсталости и коррупции, во многом завися от восточного партнера, который становится только сильнее", - подчеркнул Бжезинский.

"Будучи оптимистом, я должен говорить правду моим украинским друзьям. Вы должны искоренить коррупцию, которая деморализовала не только вашу экономику, но и вашу повседневную жизнь. И даже деморализовала ваши вооруженные силы. И сейчас вы должны смириться с фактом, что в последующие 10 лет вы должны будете пожертвовать многим, чтобы стать частью Европы. Уверен, вы будете очень успешны в Европе", - добавил он.