Яценюк объяснил свой выбор кандидатур возможных будущих министров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

Яценюк отметил, что еще две недели назад публично обратился к участникам будущей коалиции с предложением представить свои кандидатуры в состав нового правительства.

Он подчеркнул, что участники парламентской коалиции должны не только работать в парламенте, но и распространять свою ответственность на правительство, делегировав туда представителей.

“Я так понимаю, что, наверное, политические силы были заняты, поскольку убежден, что все готовы нести ответственность за страну и никто в парламенте не отсидится. Все шли для изменений, поэтому важно, чтобы такие изменения выполнялись конкретными людьми”, - отметил премьер-министр.

Следовательно Яценюк обнародовал список кандидатур, которых предлагает на должности в новом Кабинете министров “Народный фронт”. Так, на должность вице-премьер-министра, министра регионального развития Яценюк предложил Владимира Гройсмана, который на сегодня занимает эту должность. “Считаю, что в новом правительстве Владимир Гройсман должен занимать должность вице-премьер-министра Украины, министра регионального развития. Он - сильный и талантливый человек, начал подготовку процессов децентрализации, он зарекомендовал себя как достойный и профессиональный человек”, - сказал глава правительства.

Вице-премьер-министром по вопросам агропромышленной политики предложено представителя “Самопомочи” Ивана Мирошниченко.

“Мы считаем, что для развития ключевого экономического потенциала Украины, которая является игроком на мировом продовольственном рынке, должна быть соответствующая должность вице-премьер-министра. Иван Мирошниченко, который есть в списке “Самопомочи”, является профессиональным человеком на аграрном рынке и может занять эту должность”, - сказал Яценюк.

Вице-премьер-министром по гуманитарным вопросам, по словам Яценюка, должен стать представитель “Батькивщины” Игорь Жданов.

“Предлагаем обратиться к нашим партнерам из “Батькивщины”, чтобы вице-премьер-министром по гуманитарным вопросам делегировать Игоря Жданова. Игорь прошел с нами весь Майдан, кандидат наук, работал в ряде исследовательских и экспертных центров, в СНБО”, - отметил Яценюк.

Кроме того, Яценюк заявил, что его политическая сила предлагает оставить на посту министра внутренних дел Арсена Авакова.

“Мы прошли с ним самые сложные времена. Сформирован Национальную гвардию под его руководством, положено начало реформе МВД. Считаю, что Арсен Борисович должен завершить то, что начал на должности министра”, - сказал Яценюк.

На должность министра финансов Яценюк предложил нынешнего заместителя министра финансов Виталия Лисовенко: “Я предлагаю, чтобы министр финансов у нас отвечал за государственные финансы, а не финансы партии. Именно поэтому на должность министра финансов предлагается исключительно англоязычный технократ, который сейчас проводит все переговоры с МВФ и занимает должность заместителя министра - Виталий Лисовенко”.

На посту главы Министерства юстиции Яценюк предложил оставить нынешнего министра Павла Петренко: “Он начал реальные изменения в министерстве, искоренена коррупция в реализации арестованного имущества, введены публичные и прозрачные тендеры, изменена система регистрации имущества, внесенные в парламент изменения в законодательство относительно правовой и судебной реформы. Поэтому Павел Петренко впредь продолжать свою работу”.

Также Яценюк предложил, чтобы Министерство агропромышленного комплекса возглавил Леонид Козаченко. “Просил бы “Блок Петра Порошенко на эту должность делегировать Леонида Козаченко. Это опытный специалист, его знают в мире, он знает, что такое мировая аграрная политика, продовольственная безопасность, знает, как руководить министерством”, - сказал премьер.

На должность министра экономики “Народный фронт” предлагает кандидатуру Дмитрия Шимкива. “Этот человек непосредственно отвечающий в Администрации президента за подготовку плана реформ. Президентская стратегия-2020 может стать очень хорошей основой для дальнейших долгосрочных реформ. И мы бы просили на должность министра экономики, чтобы “Блок Петра Порошенко” рассмотрел его кандидатуру”, - подчеркнул Яценюк.

Кроме того, Яценюк предлагает оставить на посту министра образования и науки Сергея Квита: “Мы вместе готовили закон о высшем образовании, на повестке дня закон о дошкольном образовании и другие законы, и Сергей Миронович может реализовать изменения в системе образования. Также мы просим “Блок Петра Порошенко” делегировать Сергея Мироновича в состав Кабинета министров”.

На должность министра топлива и энергетики Яценюк предложил назначить нынешнего главу НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева: “Будем предлагать на должность министра энергетики англоязычного технократа, который зарекомендовал себя в реформировании “Нафтогаза”, - Андрея Коболева”.

Также Яценюк предлагает оставить на своем посту действующего министра культуры Евгения Нищука: “Этот человек должен и дальше нести украинскую культуру и развивать ее на посту министра культуры”.

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Министром здравоохранения “Народный фронт” предлагает назначить нынешнего исполняющего обязанности министра Василия Лазоришинца: “На текущем этапе другого, чем Василий Васильевич Лазоришинец, я не вижу. Он встает в 6 утра, делает операцию, а потом едет руководить министерством. Он за последние несколько десятков дней начал делать то, что не делалось месяцами отстраненным министром. Он единственный, в отличие от бывшего министра, постоянно ездит в зону АТО, чтобы обеспечить там медицину”.

На должность министра социальной политики Яценюк попросил “Блок Петра Порошенко” выдвинуть кандидатуру Павла Розенко: “Этот человек вносил много предложений, он умеет критиковать и предлагать, у него есть опыт работы в правительстве”.

Кроме того, Яценюк отметил, что его политическая сила видит на посту министра молодежи и спорта Дениса Силантьева, чемпиона мира по плаванию из Украины: “Это первый чемпион мира по плаванию в независимой Украине Денис Силантьев. Этого человека знает весь мир”. Яценюк предложил Радикальной партии внести кандидатуру Силантьева.

На должность министра экологии Яценюк предложил “Самопомочи” выдвинуть Анна Гопко. “Нужно провести всеобъемлющие реформы в министерстве, поскольку на сегодня это одно из министерств, где сконцентрирована коррупционная составляющая, неэффективный менеджмент, контролирующие функции, не присущие этому министерству. Позвольте предложить на эту должность человека, который занимается реформами, защитила диссертацию на экологическую тематику - Анну Гопко”, - отметил премьер.

Также Яценюк заявил, что у его политической силы есть кадровое предложение на должность руководителя Госкомтелерадио - им должен стать Юрий Стець. Яценюк отметил, что на базе Госкомтелерадио должно быть создано новое учреждение, которое будет обеспечивать проукраинскую информационную политику как в Украине, так и за рубежом.

“Поэтому прошу “Блок Петра Порошенко” рассмотреть вопрос о назначении на руководителя Госкомтелерадио Юрия Стеця», - сказал он.

Вместе с тем Яценюк отметил, что на сегодня в его политической силы пока нет предложения относительно кандидатуры министра инфраструктуры. “По Министерству инфраструктуры нужно провести дискуссию”, - отметил Яценюк.

Также он заявил, что у его политической силы есть кандидатура на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции, однако пока что “Народный фронт” не обнародовать фамилию. “Имею мнение пригласить на эту должность одного из европейских лидеров, но объявим об окончательном решении после завершения переговоров с теми лидерами, которые привели европейские страны к членству в ЕС”, - сказал Яценюк.

Что касается президентской квоты - должностей министра обороны и министра иностранных дел, то Яценюк отметил, что его политическую силу устраивают нынешние главы этих ведомств, назначенные Петром Порошенко - Степан Полторак и Павел Климкин. “Они получают полную поддержку нашей политической силы”, - сказал он.

Подытоживая свой кадровый список, Яценюк призвал партнеров по будущей коалиции спешить, чтобы не затягивать формирование нового состава правительства, поскольку от того, как быстро новое правительство приступит к работе, зависит экономика страны, в частности, и сотрудничество с Международным валютным фондом.

“У нас нет времени, товарищи. Надо срочно формировать правительство. МВФ начнет переговоры исключительно с новым составом правительства”, - сказал Яценюк.