Яценюк озвучил предложения относительно возможных будущих министров (полный список)

В частности, Яценюк предлагает в новом Кабмине распределить кресла следующим образом:

- вице-премьер-министр по региональной политике - Владимир Гройсман (сейчас на этой должности);

- вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам - Игорь Жданов ("Батькивщина");

- вице-премьер-министр по аграрным вопросам - Иван Мирошниченко ("Самопоміч");

- министр юстиции - Павел Петренко (сейчас на этой должности);

- министр внутренних дел Арсен Аваков (сейчас на этой должности);

- министр социальной политики Павел Розенко (прошел в Раду от "Блока Петра Порошенко");

- министр здравоохранения Василий Лазоришинец (нынешний и.о. министра здравоохранения);

- министр культуры - Евгений Нищук (сейчас на этой должности);

- министерство энергетики и угольной промышленности - Андрей Коболев (ныне-руководитель НАК "Нафтогаз Украины");

- министр образования и науки - Сергей Квит (сейчас на этой должности);

- министр экономики - Дмитрий Шимкив (ныне - замглавы Администрации президента);

- министр аграрной политики и продовольствия Леонид Козаченко (занимал пост вице-премьера по аграрным вопросам в правительстве Анатолия Кинаха);

- министр финансов Виталий Лисовенко (ныне - заместитель министра финансов);

- министр молодежи и спорта - Денис Силантьев (известный пловец, прошел в Раду от радикальной партии Олега Ляшко);

- министр экологии и природных ресурсов - Анна Гопко (№1 в списке "Самопомочі");

- руководитель Гостелерадио - Юрий Стець.

Читайте такжеСМИ: Порошенко подал Яценюку свои предложения по должностям в новом Кабмине

Также, Яценюк предлагает назначить вице-премьером по евроинтеграции одного из европейских политиков.

Всех кандидатов в новое правительство должно еще обсудить и утвердить будущая коалиция, а потом - должны проголосовать за них новоизбранные народные депутаты.

Что касается должностей, кандидатуры на которые выдвигает президент, то Яценюк высказал свое видение ситуации. по его мнению министром обороны должен остаться Степан Полторак, министр иностранных дел - Павел Климкин.

Кто станет председателем Верховной Рады, пока еще не известно. Яценюк сказал, что коалиция еще должна определиться.