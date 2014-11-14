Розенко назвал предложения Яценюка относительно кандидатур в новом Кабмине "троллингом"

Об этом он написал на своей странице в соцсети, комментируя нынешнюю пресс-конференцию Яценюка.

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"О! Уровень троллинга достиг максимума. Если премьер начинает этим заниматься - 101 левел", - написал Павел Розенко.

При этом он отметил, что с составом правительства должна определяться коалиция, которой, по его словам, еще формально нет.

"Скажем так это собственное видение Яценюка, потому что со мной лично это оговорено не было. Хотя мне приятно, что он предположил, что я могу занимать эту должность", - сказал Павел Розенко в комментарии "Украинской правде". "Ни одного предложения не было. Я только читал, что кто-то где обсуждает мою фамилию. Никаких предложений, никаких разговоров со мной не было", - добавил он.

Также Павел Розенко добавил, что "Блок Петра Порошенко" не ведет никаких кулуарных переговоров о должностях. "Мы ведем открытые переговоры по тексту коалиционного соглашения", - добавил Павел Розенко, который прошел в новую Верховную Раду по списку "Блока Порошенко".

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции Яценюк озвучил кандидатуры на должности в правительстве, которые он просит рассмотреть политические силы, создающие коалицию. В частности, премьер предложил, чтобы должность министра по вопросам социальной политики занял Павел Розенко.