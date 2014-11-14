У Порошенко заявили, что не согласовывали кадровые предложения Яценюка на переговорах по коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал представитель партии «Блок Петра Порошенко» Николай Томенко.

По словам Томенко, озвученные предложения «надо рассматривать как вариант Арсения Петровича».

«Это интересно с точки зрения технологического хода. К сожалению, пока правительство продолжает действовать как пиар-правительство. Мы считаем, что мы написали документ не под пиар-правительство», - сказал он и добавил, что работа над текстом коалиционного соглашения продолжается.

«Ясно, что ни с кем это не согласовано. Более того, я вам открою страшную тайну: согласно статье 83 Конституции, вообще министров предлагает коалиция», - отметил Томенко. По его словам, после того, как коалиция предлагает кандидатуры в правительство, идет обсуждение и голосование по каждой кандидатуре на должность министра.

«Я приветствую такую инициативу как один из многих вариантов правительства», - заявил Томенко и отметил, что это один из вариантов, которые могут обсуждаться.

«Но с точки зрения Конституции и законодательства, конечно, лучше было обнародовать тот вариант, который будет поддержан и пятью фракциями будущей коалиции, я надеюсь, и экспертами», - сказал Томенко.

В свою очередь, представитель «Народного фронта» Вячеслав Кириленко, комментируя предложения премьера, сказал: «Я думаю, что это позиция премьер-министра, и она продиктована тем, что мы согласовали на этих коалиционных переговорах, премьер-министр вносит состав правительства и берет на себя политическую ответственность за деятельность такого правительства. Этот тезис согласован всеми пятью партиями».

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Относительно кандидатуры премьер-министра Кириленко отметил, что и президент Украины Петр Порошенко, и участники переговоров не называли других фамилий, кроме Яценюка.

«Это своего рода стимулирование процесса, чтобы уже мы выходили на обсуждение, в том числе кандидатур учитывая их профессиональные качества, способности и приемлемость для общественности», - сказал он.

Таким образом, отметил Кириленко, будет более чем достаточно времени, чтобы обсудить все предложенные кандидатуры.

На вопрос, будут обсуждать сегодня участники коалиционных переговоров предложенные кандидатуры, он отвечает: «Нет, мы не будем. Я думаю, что это будет более неформальное обсуждение в политических силах, поскольку фамилии названы. И там названы фамилии представителей всех пяти политических сил, которые принимают участие в образовании коалиции».

Как сказал Кириленко, эти кандидатуры «отражают видение премьер-министра». «А политические силы, думаю, до конца дня сегодня выскажут мнение, согласны они с этими кандидатурами, или нет», - отметил он.