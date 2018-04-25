НАБУ будет продолжать «трогать» власть за «самые чувствительные места» - Сытник
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что НАБУ пошатнуло касту неприкасаемых и будет продолжать «трогать» власть за «самые чувствительные места».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сказал на брифинге в Киеве.
Он отметил, что в течение трех лет работы Бюро была создана «молодая профессиональная команда».
«Она (команда НАБУ - УНИАН) уникальна не только для правоохранительной системы Украины, но вообще для Украины в целом, которая не применялась при построении других правоохранительных или государственных институтов», - подчеркнул директор НАБУ.
Читайте такжеКоррупция в оборонке: НАБУ взялось за проверку "схемы" Пашинского после журналистского расследования
Он добавил, что на сегодняшний день в ведомстве работает 650 работников из 700 возможных, а это не более, чем штат работников областного управления Службы безопасности Украины.
«За три года работы работники НАБУ не изменили миссии и ценностям, которые мы изначально декларировали. Детективы НАБУ успешно проходят испытания психологическим давлением и большими деньгами, все помнят дела, когда детективам НАБУ предлагали взятки и в полмиллиона долларов и в 800 тысяч долларов. Детективы не поддались соблазну», - добавил Сытник
«Мы наконец пошатнули касту неприкасаемых, которая формировалась долгие годы в Украине. За три года 200 детективов НАБУ сделали то, чего не смогла сделать вся правоохранительная система Украины за предыдущие 20 лет», - подчеркнул директор НАБУ.
«Что изменилось в политике НАБУ за последние три года? Мы как трогали власть, так и будем ее трогать за самые чувствительные места, и никто ни на какой поводок никого не посадит, поверьте», - заявил Сытник, отвечая на вопрос журналиста, находится ли он у власти на «коротком поводке».
Как сообщал УНИАН, ранее Сытник заявил, что Национальное антикоррупционное бюро планирует открывать дела по ряду народных депутатов, чиновников Кабинета министров и судей.