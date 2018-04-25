НАБУ будет продолжать «трогать» власть за «самые чувствительные места» - Сытник

По словам директора Бюро, за три года 200 детективов НАБУ сделали то, чего не смогла сделать вся правоохранительная система Украины за предыдущие 20 лет.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что НАБУ пошатнуло касту неприкасаемых и будет продолжать «трогать» власть за «самые чувствительные места».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сказал на брифинге в Киеве.

Он отметил, что в течение трех лет работы Бюро была создана «молодая профессиональная команда».

«Она (команда НАБУ - УНИАН) уникальна не только для правоохранительной системы Украины, но вообще для Украины в целом, которая не применялась при построении других правоохранительных или государственных институтов», - подчеркнул директор НАБУ.

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Он добавил, что на сегодняшний день в ведомстве работает 650 работников из 700 возможных, а это не более, чем штат работников областного управления Службы безопасности Украины.

«За три года работы работники НАБУ не изменили миссии и ценностям, которые мы изначально декларировали. Детективы НАБУ успешно проходят испытания психологическим давлением и большими деньгами, все помнят дела, когда детективам НАБУ предлагали взятки и в полмиллиона долларов и в 800 тысяч долларов. Детективы не поддались соблазну», - добавил Сытник

«Мы наконец пошатнули касту неприкасаемых, которая формировалась долгие годы в Украине. За три года 200 детективов НАБУ сделали то, чего не смогла сделать вся правоохранительная система Украины за предыдущие 20 лет», - подчеркнул директор НАБУ.

«Что изменилось в политике НАБУ за последние три года? Мы как трогали власть, так и будем ее трогать за самые чувствительные места, и никто ни на какой поводок никого не посадит, поверьте», - заявил Сытник, отвечая на вопрос журналиста, находится ли он у власти на «коротком поводке».

Как сообщал УНИАН, ранее Сытник заявил, что Национальное антикоррупционное бюро планирует открывать дела по ряду народных депутатов, чиновников Кабинета министров и судей.