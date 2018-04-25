Глава НАБУ анонсировал открытие дел против ряда топ-чиновников

Дела возбудят по ряду народных депутатов, чиновников Кабинета министров и судей.

Национальное антикоррупционное бюро планирует открывать дела по ряду народных депутатов, чиновников Кабинета министров и судей.

Об этом сказал директор НАБУ Артем Сытник на брифинге 25 апреля, передает Gazeta.ua.

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"На очереди - дела в отношении должностных лиц из ряда министерств и ведомств, народных депутатов, судей, руководителей крупных государственных предприятий", - сказал Сытник.

Он объявил результаты работы ведомства за три года.

"По состоянию на начало марта, по доказательствам, собранным НАБУ и САП, в коррупции обвиняются почти 200 человек, более 160 являются подозреваемыми", - сообщил Сытник.

Как сообщал УНИАН, НАБУ задержало сотрудника СБУ на взятке в $47 тысяч. По словам директора НАБУ, работник СБУ требовал эти деньги от граждан, которые на основании фейковых документов получили право на проживание на территории Украины.