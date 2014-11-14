Россия передумала отправлять седьмой "гумконвой"

Об этом "Росбалту" сообщили в так называемом пресс-центре "Новороссия".

"Сегодня конвой не приедет, и завтра тоже не ожидается. Мы не знаем, когда он прибудет", — заявили в ведомстве боевиков, сообщает Росбалт.

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Как сообщал УНИАН, седьмой по счету российский «гуманитарный конвой» должен был приехать на Донбасс сегодня, 14 ноября.