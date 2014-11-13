BBC: Расследование катастрофы малайзийского ”Боинга” продлили на девять месяцев

Как сообщает BBC Украина, австралийский министр Майкл Кинан заявил, что расследование продлиться до августа 2015 года.

По его словам, австралийские эксперты намерены вернуться на место аварии самолета, как только там станет безопасно.

12 ноября премьер-министр Австралии Тони Эббот предложил президенту РФ Владимиру Путину уладить конфликт путем извинения и выплаты компенсаций родственникам 298 погибших пассажиров рейса MH17. В ответ российское посольство в Канберре призвало австралийского премьера предоставить доказательства, что самолет был действительно сбит пророссийскими террористами с помощью российской ракеты.

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Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили ”Боинг-777” компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов. 43 человека, в частности все члены экипажа, были гражданами Малайзии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, контролируемой боевиками.

Тела погибших перевезли в Нидерланды для экспертиз.

24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.