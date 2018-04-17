Украина не готова удовлетворять неадекватные требования Венгрии - Кулеба

Он отметил, что намерения "сливать позицию" нет, поскольку Украина удовлетворять неадекватные требования не готова.

Украина не намерена политически воевать с Венгрией, но и удовлетворять ее неадекватные требования не будет.

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Об этом сказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулебав эфире "5 канала".

"Мы противостоим, но ни с нашей, ни с их стороны уступок нет. Мы не боимся этого дипломатического противостояния, если мы убеждены, что действуем правильно, в рамках наших международных обязательств", - заявил Кулеба.

"Никакого намерения сливать позицию у нас нет. Мы не хотим воевать политически с Венгрией, но и идти на неадекватные требования, удовлетворять их мы не готовы", - добавил постоянный представитель Украины.

По его словам, несмотря на напряжение в двусторонних отношениях по вопросу языка образования, Венгрия заинтересована в безопасности Украины. "Несмотря на накал в сфере образования санкции против РФ были продлены", - отметил Кулеба.

"В сфере безопасности и Венгрия, и Польша заинтересованы в том, чтобы Украина была сильной державой, способной себя защищать и эффективно быть восточным флангом Европы в широком смысле. Но не надо иметь никаких иллюзий, надо делать ставку на себя, развивать свои силы, а с сильными все захотят дружить", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года. Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит проведение встречи министров обороны ЕС и Украины, запланированной на апрель.