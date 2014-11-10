Коммунисты хотят избавиться от Симоненко

Об этом заявил депутат от КПУ Александр Зубчевский, передает ТВі.

"В минувшую субботу на пленуме ЦК КПУ, а также на совещании первых секретарей вели разговор о необходимости снятия полномочий председателя Коммунистической партии Украины с Петра Симоненко", – рассказал он.

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"Ряд областных организаций выступили с критикой Симоненко за грубые просчеты в работе и провал выборов. С заявлениями о том, что Петр Николаевич должен принять для себя решение и сложить полномочия, выступили Харьков, Запорожье, Донецк, Луганск, Херсон. Однако опорой Симоненко остаются центральные и западные области Украины, которые по численности представителей в ЦК превосходят восток и юг Украины", – отметил Зубчевский.

По его словам, Симоненко "не захотел брать на себя ответственность за указанные ошибки и добровольно слагать с себя полномочия".