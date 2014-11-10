Расследованием теракта в Харькове займется СБУ (фоторепортаж)

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, напомнив, что в результате взрыва были госпитализированы 11 человек.

Милиционеры провели эвакуацию 22 посетителей бара и жильцов квартир дома, где расположено заведение. Никто из этих граждан не пострадал.

Во время осмотра места происшествия правоохранители обследовали помещение бара площадью 100 кв. м, а также около 200 кв. м прилегающей территории. С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Причины взрыва и размер материальных убытков устанавливаются.

Читайте такжеГеращенко: причастных к теракту в Харькове зафиксировали камеры видеонаблюденияСобранные материалы направлены в УСБУ в Харьковской области для внесения в Единый реестр досудебных расследований и проведения расследования по данному факту.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в 21.45 в Харькове в кафе “Рокс Паб Стена” произошел взрыв. По данным Госслужбы чрезвычайных ситуаций, пострадало 11 человек. Они были госпитализированы.

Директор паба Михаил Озеров связывает взрыв с волонтерской помощью, которую сотрудники заведения и он лично предоставляют переселенцам из Донбасса, а также бойцам, которые принимают участие в антитеррористической операции.

Правоохранители квалифицировали взрыв как теракт. Управление СБУ в Харьковской области начало расследование по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт с тяжелыми последствиями).