В харьковском пабе, где прогремел взрыв, собирали помощь для переселенцев и бойцов АТО

04:15, 10 ноября 2014
Общество
0

Директор паба "Стена" в Харькове, где произошел взрыв, Михаил Озеров назвал причиной взрыва теракт, потому что работники паба собирали помощь для переселенцев и участников АТЕ.

фото mediaport.ua

Версию о взрыве газа директор "Стены" отвергает. В настоящее время причины взрыва устанавливают правоохранители.

"Со слов работников, взрыв произошел возле бара, со стороны посетителей. В клубе уверены - это теракт. Руководство заведения помогало волонтерам и батальонам нацгвардии", - пишет харьковский журналист Слава Марічев.

Читайте такжеВ Харькове в пабе произошел взрыв

После взрыва в пабе в Харькове из здания вылетели стекла и разлетелись на значительное расстояние (вся дорога усыпана осколками стекол), повреждены припаркованные рядом авто.

На место взрыва прибыл глава Харьковской ОГА Игорь Балута.

По его словам, количество раненых увеличилось с 8 до 11 человек.

По материалам, Громадське, Медиапорт

© фото з Facebook Слава Маричева та VK ITsector
© фото з Facebook Слава Маричева та VK ITsector
© фото з Facebook Слава Маричева та VK ITsector
© фото з Facebook Слава Маричева та VK ITsector
© фото з Facebook Слава Маричева та VK ITsector
© фото з Facebook Слава Маричева та VK ITsector
© фото з Facebook Слава Маричева та VK ITsector
© фото з Facebook Слава Маричева та VK ITsector
© фото з Facebook Слава Маричева та VK ITsector
© фото з Facebook Слава Маричева та VK ITsector
© фото з Facebook Слава Маричева та VK ITsector
© фото з Facebook Слава Маричева та VK ITsector
© фото з Facebook Слава Маричева та VK ITsector

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter