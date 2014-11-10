В харьковском пабе, где прогремел взрыв, собирали помощь для переселенцев и бойцов АТО

Версию о взрыве газа директор "Стены" отвергает. В настоящее время причины взрыва устанавливают правоохранители.

"Со слов работников, взрыв произошел возле бара, со стороны посетителей. В клубе уверены - это теракт. Руководство заведения помогало волонтерам и батальонам нацгвардии", - пишет харьковский журналист Слава Марічев.

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После взрыва в пабе в Харькове из здания вылетели стекла и разлетелись на значительное расстояние (вся дорога усыпана осколками стекол), повреждены припаркованные рядом авто.

На место взрыва прибыл глава Харьковской ОГА Игорь Балута.

По его словам, количество раненых увеличилось с 8 до 11 человек.

По материалам, Громадське, Медиапорт