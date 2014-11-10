В харьковском пабе, где прогремел взрыв, собирали помощь для переселенцев и бойцов АТО
Директор паба "Стена" в Харькове, где произошел взрыв, Михаил Озеров назвал причиной взрыва теракт, потому что работники паба собирали помощь для переселенцев и участников АТЕ.
Версию о взрыве газа директор "Стены" отвергает. В настоящее время причины взрыва устанавливают правоохранители.
"Со слов работников, взрыв произошел возле бара, со стороны посетителей. В клубе уверены - это теракт. Руководство заведения помогало волонтерам и батальонам нацгвардии", - пишет харьковский журналист Слава Марічев.
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После взрыва в пабе в Харькове из здания вылетели стекла и разлетелись на значительное расстояние (вся дорога усыпана осколками стекол), повреждены припаркованные рядом авто.
На место взрыва прибыл глава Харьковской ОГА Игорь Балута.
По его словам, количество раненых увеличилось с 8 до 11 человек.
По материалам, Громадське, Медиапорт