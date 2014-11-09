Председатель ОБСЕ призвал соблюдать минские соглашения

"В связи с последними сообщениями специальной наблюдательной миссии относительно обстрелов в результате которых погибли люди в Донецке, а также появления колонн тяжелого вооружения и танков на территории, контролируемой незаконными вооруженными группами, швейцарский министр иностранных дел и действующий председатель ОБСЕ сказал, что весьма озабочен возобновлением насилия в восточных регионах Украины и действиями, ведущими к большей хрупкости вместо дальнейшей стабилизации ситуации", - говорится в заявлении, распространенном ОБСЕ в ночь на воскресенье, передают РИА Новости.

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Как сообщал УНИАН, наблюдатели миссии ОБСЕ представили доклад об обстоятельствах своего расследования обстрела школы в Донецке, в результате которого погибли 2 ребенка.