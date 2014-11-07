ОБСЕ: обстрел школы в Донецке велся из оружия калибром 120 и 122 мм

Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ. В сообщении говорится, что наблюдатели миссии 6-7 ноября посетили место инцидента, где обнаружено 10 воронок после артиллерийского обстрела.

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На месте обстрела миссия обследовала футбольное поле и смежной инфраструктуры в восточной части школы, где зафиксировали повреждения от осколков. "Специальная мониторинговая миссия видела человеческие останки, разбросанные по полю, в том числе части костей и внутренних органов. Также можно было видеть окровавленную одежду, которая очевидно была разорвана от осколков", - сказано в сообщении.

Пообщавшись со свидетелями происшествия, миссия ОБСЕ выяснила у мужчины, который ремонтировал школу при обстреле, что он произошел в 15:30, и мужчина "насчитал 8 взрывов". По его информации, первые 2 взрыва произошли в быстрой последовательности, а "остальные 6 произошли в течение 5 минут после первых двух".

Вместе с тем, люди, которые живут поблизости, сообщили наблюдателям ОБСЕ, что после обстрела были и другие жертвы в этом районе. Также миссия видела одну женщину, у которой были повреждения ног после обстрела.

Миссия зафиксировала, что все воронки имели длину около метра в диаметре, но глубина воронок отличалась. "Анализ специальной мониторинговой миссии указывает, что по меньшей мере 4 воронки были сделаны 120 мм минометными минами и 2 другие стали результатом применения 122 мм артиллерийских снарядов", - отмечается в сообщении.

По оценкам миссии ОБСЕ, огонь велся с территории, расположенной к северо-западу от футбольного поля.