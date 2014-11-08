Миссия ОБСЕ прекратила работу своих беспилотников из-за террористов
20:07, 08 ноября 2014Политика
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Мониторинговая миссия ОБСЕ приостановила на Донбассе работу беспилотных летательных аппаратов из-за угрозы электронных помех со стороны террористов.
ОБСЕ прекратила работу беспилотников / УНИАН
Об этом говорится в отчете наблюдательной миссии, которую они обнародовали на сайте. По данным специалистов ОБСЕ, такие препятствия могут наносить только с помощью специального военного оборудования. В отчете отмечается, что террористы также пытались обстрелять беспилотники, сообщает 5 канал.
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Одно из таких нападений произошло 3 ноября, когда аппарат летел над захваченной террористами территорией в Чермалике в 40 километрах на северо-восток от Мариуполя. Тогда специалисты ОБСЕ заметили, как со стороны России террористам отгружали ручные зенитные комплексы.
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