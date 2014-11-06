Участники коалиционных переговоров сошлись во мнении по вопросу обороны

Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель Люстрационного комитета Егор Соболев. По его сообщению, все участники переговоров - "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", Радикальная партия Олега Ляшко и "Самопомич", были единодушны в вопросе о том, что нужно сделать для обороны. "Первое ‒ четкое признание противника в Военной доктрине с соответствующей передислокацией воинских частей и подготовке к столкновениям с армией врага. Второе ‒ привлечение всех мужчин к защите Украины. Третье ‒ расходы на оборону должны составлять минимум 2,5% экономики", - написал Егор Соболев.

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"Если мы сформируем в этой Раде коалицию вокруг решений, а не должностей ‒ нам будет в разы легче принимать их", - отметил он, уточнив, что все решения были приняты с участием командира батальона "Донбасс", народного депутата Семена Семенченко и других военных.

В свою очередь комбат "Донбасса" также написал в соцсети об итогах переговоров. "Как ответственный за блок "Национальная безопасность и оборона" сформировал с коллегами предложения по конкретным направлениям реформ и законов с указанием ответственных и сроков", - сообщил Семен Семенченко.