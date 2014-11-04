В «Самопомочи» озвучили свои условия создания коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил кандидат в народные депутаты от этой партии, командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко.

«Мы уже внесли необходимость принятия этого закона в наши предложения относительно коалиционного соглашения. Сегодня мы обсудим этот вопрос с коллегами из «Народного фронта», - отметил Семенченко.

По его словам, целью создания Украинской военной организации является воспитание патриотизма, в первую очередь среди молодежи. Также предлагается, что члены этой организации будут иметь право на владение стрелковым оружием.

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«Украинская военная организация будет заниматься подготовкой граждан, чтобы они в нужный момент смогли пополнить добровольческие батальоны, или же помогали армии в рядах территориальной обороны. Важным является также вопрос оружия. Можно предусмотреть выдачу оружия на время проведения тренировок или же в случае возникновения угрозы для страны», - сказал Семенченко.