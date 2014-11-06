Кабмин рассматривает возможность страховки жизни участников АТО за счет государства

Об этом сказал вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман. «Идея в том, чтобы, с одной стороны, застраховать всех участников, с другой - каждому дать гарантии, что он уже застрахован, и если что-то случится, страховая сумма будет выплачена автоматически», - сказал вице-премьер.

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По его словам, соответствующие министерства просчитывают возможности государства осуществить такое финансирование.

Владимир Гройсман также отметил, что нужно обеспечить прозрачность этого механизма, отобрав на публичном конкурсе надежные страховые компании. Сумма страховой выплаты должна равняться размеру единовременной выплаты, которую гарантирует сегодня государство семьям погибших.

«Премьер-министр дал поручение сделали такие расчеты. Как только они покажут, что это реально, и гарантии того, что такое страхование является стопроцентным с точки зрения оплаты средств, это сразу можно будет делать. Думаю, что в ближайшее время мы получим обратную связь от Министерства финансов», - подчеркнул Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Кабмин уравнял выплаты при потере кормильца для семей работников правоохранительных органов, погибших в зоне АТО, с выплатами семьям погибших военнослужащих вооруженных сил. Выплаты составят 609 тыс. грн.