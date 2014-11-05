Россияне продолжают вывозить уголь из Луганщины - ОБСЕ
19:52, 05 ноября 2014Политика
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Представители Специальной наблюдательной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ), которые базируются на российских пограничных пунктах пропуска “Гуково” и “Донецк” в Ростовской области, сообщает, что грузовики продолжают перевозить уголь из Луганской области в Россию.
Россияне продолжают воровать уголь / ОБСЕ
Об этом говорится в еженедельном отчете СММ ОБСЕ на российских пограничных пунктах.
"Миссия наблюдала за тем, как большое количество грузовиков продолжали перевозить уголь из Луганской области в Российскую Федерацию", - сказано в отчете.
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При этом отмечается, что, как сообщалось ранее, наблюдатели видели, как российские таможенники проверяли, были ли грузовики пустыми, когда въезжали на территорию Украины.
Как сообщал УНИАН, российские грузовики из так называемого «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили уголь с украинских шахт, а также оборудование с заводов.
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