Россияне продолжают вывозить уголь из Луганщины - ОБСЕ

Об этом говорится в еженедельном отчете СММ ОБСЕ на российских пограничных пунктах.

"Миссия наблюдала за тем, как большое количество грузовиков продолжали перевозить уголь из Луганской области в Российскую Федерацию", - сказано в отчете.

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При этом отмечается, что, как сообщалось ранее, наблюдатели видели, как российские таможенники проверяли, были ли грузовики пустыми, когда въезжали на территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, российские грузовики из так называемого «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили уголь с украинских шахт, а также оборудование с заводов.