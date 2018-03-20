МИД: размещение военных на Закарпатье является внутренним делом Украины

В министерстве иностранных дел обеспокоены провокациями, которые часто возникают на территории Закарпатья.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление Венгрии относительно украинского батальона в Берегово, заявив, что базирование военных на собственной территории является суверенным делом Украины.

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Об этом спикер МИД Марьяна Беца сказала в эфире телеканала "112 Украина".

"В любом случае размещение тех или иных батальонов украинских военных на территории суверенного государства - это личное дело этого суверенного государства и суверенное право этого государства", - подчеркнула Беца.

"И конечно, нас беспокоят провокации, которые возникают сегодня часто на территории Закарпатья, и они участились почти с каждой неделей, чего никогда не было почти за 26 лет раньше, поэтому, конечно, это вызывает беспокойство, и это исключительно из соображений безопасности и с целью избежания каких-либо провокаций. Но такие заявления венгерской стороны, они, бесспорно, играют на руку России", - сказала представитель МИД.

Как сообщал УНИАН, 19 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался против размещения в Берегово на Закарпатье батальона украинских военных численностью до тысячи солдат.

В рамках участия в Совете Европейского Союза на уровне министров иностранных дел он сообщил, что на встрече европейских министров выразил обеспокоенность относительно намерения Украины «передислоцировать батальон от около 800 до тысячи солдат с востока в город Береговое», в котором проживает наибольшее количество венгров.

По словам Сийярто, «даже еще большее беспокойство вызывает причина этого мероприятия, о чем венгерской стороне объяснило Министерство обороны Украины, как необходимость ввиду угрозы территориальной целостности Украины».

«Это означает, что Киев рассматривает венгерское национальное меньшинство как фактор угрозы, что возмущает, и является тем, что Венгрия отвергает самым решительным образом», - подчеркнул Сийярто.