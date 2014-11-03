Боевики обстреляли силовиков под Крымским и Гранитным, ранен военный

Как сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook, в результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, его направили в медицинское учреждение.

Напомним, сегодня в 07.30 боевики выдвинули очередной ультиматум личному составу, который несет службу на 31-ом блокпосту, с требованием покинуть объект, после чего произвели пять минометных выстрелов по блокпосту. «В ответ наши артиллерийские подразделения выполнили огневую задачу по огневым точкам боевиков», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Донетчине силовики отразили атаку на блокпост: убиты 4 боевика, еще один задержанПри этом в штабе отметили, что ”силы АТО готовы к любому развитию ситуации». «Мы выполняем свои задачи в соответствии с планом антитеррористической операции. На любые действия боевиков, направленные на дестабилизацию ситуации на востоке Украины, будет дан адекватный ответ”, - подчеркивается в сообщении.