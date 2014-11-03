На псевдовыборах в «ДНР» и «ЛНР» люди голосовали за еду – комбат

Об этом Тетерук заявил на пресс-конференции в УНИАН.

“Люди за это (участие в «выборах» - УНИАН) получили продукты питания. И я не стал бы называть их за это предателями или душевно больными. Мы должны понимать, что эти люди находятся в критических обстоятельствах. И для них это - единственный способ получить немного еды”, - отметил Тетерук.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей поддерживаемые Россией террористические группировки организовали выборы глав «республик» и депутатов "народных советов" «ЛНР» и «ДНР».

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Сегодня на брифинге секретарь СНБО Сергей Лысенко сообщил, что террористы пытались стимулировать людей к участию в «выборах» продажей дешевых овощей и раздачей так называемых «социальных карт», а также запугивали с оружием.

Официальный Киев, ЕС и США осудили проведение «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» и не намерены признавать их итоги.

Россия же считает, что «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» 2 ноября отвечают Минским договоренностям.

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия готова признать результаты «выборов» «народных советов» и глав «ДНР» и «ЛНР», которые "будут важны с точки зрения легитимизации власти".