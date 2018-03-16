Каждый год санкций отбрасывает Россию на десятки лет назад в развитии - Розенко

Министр соцполитики считает, что давление на Москву из-за Крыма и Донбасса стоит усилить.

Россия вследствие введенных западными странами санкций платит очень высокую цену за аннексию Крыма и конфликт на Донбассе.

Такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины по вопросам социальной политики Павел Розенко в ходе чата на "Главреде". По его словам, речь не только с точки зрения расходов государственного бюджета России.

"Сам факт аннексии Крыма стоил России применение соответствующих санкций США, ЕС и других стран мира. Общаясь с политиками разных стран мира, иногда приходится слышать о том, что санкции не сыграли свою роль, и Западу надо думать, как выходить из этой ситуации. На мой взгляд, это - абсолютно ошибочное мнение. Если по мнению кого-то из политиков, санкции не достигли своего результата, то их надо усиливать, делать более масштабными, охватывать более широкий круг лиц и предприятий России, вводить секторальные санкции", - заявил министр.

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Розенко также поблагодарил мировое сообщество за поддержку в вопросах независимости и территориальной целостности Украины.

"Россия платит очень высокую цену за оккупацию Крыма и части Донбасса. Каждый год продлении санкций отвергает Россию на десятки лет назад в своем развитии. И это будет продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины", - резюмировал политик.