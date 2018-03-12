Украине для полного членства в НАТО необходимо завершить немало реформ - нардеп

Руководитель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак при этом подчеркнул, что вступление в ЕС и НАТО являются стратегическими приоритетами Украины.

«Народный фронт» считает ожидаемым и правильным решением НАТО признание за Украиной статуса страны–аспиранта Альянса. Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак на Согласительном совете.

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«Это ожидаемое и правильное решение. «Народный фронт» последовательно определяет вступление в НАТО как стратегический приоритет Украины. Наши союзники в Североатлантическом альянсе должны осознавать, что членство Украины в НАТО – это не столько вопрос безопасности Украины, как залог безопасности и мира в Европе и в мире в целом», - подчеркнул он.

«Для присоединения Украины к НАТО нужна политическая воля Альянса. Так же должно быть понимание того, что с Украиной НАТО однозначно станет сильнее», - добавил Максим Бурбак.

Руководитель фракции также отметил, что Украине для полного членства необходимо завершить немало реформ.

«На пути в НАТО нас также ждет немало работы. Нам необходимо завершить антикоррупционную реформу и создать независимый антикоррупционный суд. Нас ждет реформа сектора обороны и ВПК, принятие закона о нацбезопасности, который, кроме реформы системы управления оборонного сектора, предусматривает, что вступление в ЕС и НАТО являются нашими стратегическими приоритетами», - подчеркнул он.

«Надо признать, что благодаря политической воле и решительности действий правительства и коалиции сразу после Революции достоинства мы невероятно продвинулись в направлении к членству в НАТО. «Народный фронт» и в дальнейшем будет делать все необходимое, чтобы Украина в ближайшее время стала членом НАТО. Это абсолютно возможно, и мы приложим для этого все свои усилия», - подчеркнул Максим Бурбак.