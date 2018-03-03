НАБУ завершило расследование по делу главы Госаудитслужбы

Гавриловой и ее адвокатам открыт доступ к материалам дела.

Сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили председателю Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой о завершении досудебного расследования в отношении нее и открыли должностному лицу и ее защитникам доступ к материалам следствия.

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Как сообщила пресс-служба НАБУ, после ознакомления с материалами будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

По данным следствия, председатель Госаудитслужбы в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.

Кроме того, по мнению детективов Бюро, чиновник внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации 2015 года (более 2,86 млн грн) и 2016 (более 4,67 млн грн). Следствие считает, что чиновник прибегла к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов ее семьи имущества.

В НАБУ напомнили, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в январе 2017 года по собственным наработкам.

Как сообщал УНИАН, 23 января детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Госаудитслужбы Лидии Гавриловой в незаконном обогащении на сумму почти 10 млн грн и декларировании недостоверных данных. Кроме того, во время обыска у Гавриловой нашли золотые слитки. Чиновник заявила, что эти слитки ей подарили родственники. Также прокурор заявлял, что следователи проверят обстоятельства приобретения ею квартиры.

25 января Соломенский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и применил к подозреваемой меру пресечения в виде личного обязательства. Прокуроры просили суд избрать Гавриловой меру пресечения в виде залога в размере 1 млн 816 грн.

29 января Соломенский райсуд отказался отстранить Гаврилову от должности председателя Госаудитслужбы.

1 марта Апелляционный суд Киева оставил Гаврилову в должности, частично удовлетворив жалобу САП.