Журналист рассказал, где скрывается беглый Дыминский

Находящийся в розыске подозреваемый в совершении смертельного ДТП бизнесмен спокойно живет в Греции и ведет строительный бизнес, утверждает журналист Василий Крутчак.

Находящийся в розыске львовский бизнесмен Петр Дыминский в настоящий момент живет в дорогом районе Греции, где арендует виллу за 50 тысяч евро в месяц и занимается строительным бизнесом.

Об этом на своей странице в Facebook в четверг, 22 февраля, заявил журналист Василий Крутчак.

"Меня бесит, что после так называемой револиции Достоинства избирательность к людям, совершившим тяжкое преступление, осталась. Одних задерживают, а другим дают возможность выехать за границу. Так произошло и с Петром Дыминским, которому после совершения смертельного ДТП дали возможность спокойно уехать из страны. В активном поиске Петра Дыминского соответствующие органы особо не были заинтересованы. Поэтому я решил сам найти его. И нашел", - пишет он.

Читайте такжеАпелляционный суд отменил арест сбежавшего из Украины бизнесмена ДыминскогоПо информации журналиста, с сентября прошлого года Дыминский живет в Вульягмени, дорогом районе Греции.

"Сначала Дыминский проживал в гостинице Гранд Резорт Лагонисси, где цена за сутки составляла 7000 евро. Позже Дыминский переехал в виллу, за которую платит 50000 евро в месяц. Обедать Петр любит в ресторане Rafale, где за обед спокойно оставляет 500 евро. А еще Дыминский вместе с бизнес-партнером по имени Андрей в Греции занимается строительным бизнесом", - написал Крутчак.

Кроме того, по информации журналиста, недавно Дыминский посещал Украину.