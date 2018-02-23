После США оружие Украине предоставят Канада и страны Евросоюза - представитель президента

Ирина Луценко считает, что «никаких пробуксовок в этом вопросе не будет».

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет, что после США оружие Украине предоставят Канада и страны Евросоюза. Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам.

Читайте такжеКогда именно Украина получит "Джавелины" пока точно сказать невозможно - посол США«Как только этот первый этап будет пройден (США предоставят Украине летальное оружие - УНИАН), такое летальное оборонительное оружие нам готова предоставлять Канада, европейские страны», - отметила Луценко.

«Я думаю, что никаких пробуксовок не будет, все имеет свою очередность», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.

17 января 2018 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что Javelin могут быть поставлены в сроки от двух до пяти-шести месяцев.

17 февраля президент Петр Порошенко сообщил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества с США получит не только Javelin.