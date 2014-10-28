Силовики отбили атаку под Мариуполем, боевики понесли потери
07:48, 28 октября 2014Политика
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Ночью боевики и российские военные обстреляли украинские позиции в районе донецкого аэропорта, вблизи Дебальцево и на юге зоны АТО.
REUTERS
Как передает пресс-центр АТО, в районе Талаковки под Мариуполем неконтролируемые вооруженные формирования пытались штурмовать одно из подразделений сил АТО.
"Атака боевиков отбита, потерь среди украинских военных в этом бою нет", - говорится в сообщении.
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Ответным огнем украинские военнослужащие уничтожили один танк и один автомобиль, у боевиков есть потери в живой силе.
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